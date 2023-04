Padre difende la figlia: accoltellato e ucciso

Il dramma si è consumato a Oleggio, in provincia di Novara, nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 28 aprile. In via Fratelli Cantoni un uomo di 46 anni è stato accoltellato durante una lite ed è deceduto poco dopo: i carabinieri hanno fermato poco dopo un 65enne.

Omicidio a Oleggio: chi è la vittima

La vittima abitava a Castelletto sopra Ticino, un altro paese della provincia di Novara, mentre l'omicida, che avrebbe precedenti penali, a Oleggio. Secondo gli investigatori è possibile (ma non ci sono conferme in tal senso) che il 45enne abbia tentato di difendere la figlia, una giovane, dal 65enne, ma non si escludono altre piste. Le indagini sono solo all'inizio.

Si indaga nel mondo della droga: in casa del fermato sono stati trovati circa 80 grammi di cocaina. In base a una prima ricostruzione, tutta da confermare, a casa dell'uomo si sarebbero presentati prima la figlia della vittima, giovanissima ma maggiorenne, e poi il padre. Quest'ultimo avrebbe raggiunto la ragazza proprio per difenderla, ma il motivo della presenza della donna a Oleggio resta poco chiaro.

La situazione è degenerata sull'uscio di casa

La situazione è degenerata sull'uscio di casa. Non è chiaro se il 65enne abbia rivolto molestie oppure offese alla ragazza, ma è spuntato un coltello: l'aggressore ha sferrato almeno una coltellata al torace o al fianco del 46enne, che ha tentato di scappare per le scale, ed è quindi stato soccorso dagli operatori del 118 chiamati dai vicini di casa. L'uomo è poi morto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate.

Nel mentre, i carabinieri hanno fermato il 65enne, accusato ora di omicidio. Nel suo passato ci sarebbero precedenti di polizia e per alcune vicende legate alla droga. L'uomo non avrebbe però confessato il delitto. Proseguono gli interrogatori e i vari riscontri dei carabinieri di Oleggio e del comando provinciale di Novara.