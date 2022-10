Il figlio è in carcere per omicidio: padre ucciso a colpi di pistola

Omicidio a Orta Nova, nel Foggiano, dove un uomo di circa 55 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. La vittima, riferisce FoggiaToday, è Gerardo Tammaro, padre di Mirko, il 26enne ritenuto responsabile dell'omicidio di Andrea Gaeta, il ragazzo di 20 anni assassinato sempre a Orta Nova, in via Saragat, la notte del 3 settembre scorso. Tammaro è stato ucciso questa mattina in via Salvo D'Acquisto da alcuni colpi d'arma da fuoco sparati, presumibilmente, da due uomini a bordo di uno scooter. Per la vittima non c'è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri.

Non è ancora chiaro se ci sia un collegamento tra i due fatti di sangue. Andrea Gaeta era stato ucciso un mese fa da alcuni colpi di arma da fuoco esplosi a distanza ravvicinata mentre era alla guida della sua Bmw. Dietro l'omicidio ci sarebbe la gelosia nutrita da Mirko Tammaro, poi arrestato, nei confronti del 20enne "colpevole" ai suoi occhi di aver passato la serata in un bar del paese, con l'ex fidanzata del fermato ed altri amici. Ora la comunità di Orta Nova è scossa da un altro efferato delitto.