Mauro Antonio Carai, ucciso vicino alla sua auto: il giallo delle chiavi scomparse

E' un giallo il brutale omicidio di Mauro Antonio Carai, un allevatore di 74 anni di Orune (Nuoro). L'uomo è stato accoltellato nella notte tra venerdì e sabato. Il cadavere è stato trovato da uno dei suoi figli sulla strada che porta all’ovile, a poche decine di metri dalla Statale 389, vicino alla sua Fiat Punto. Amici, parenti e vicini di pascolo: sono state sentite dai carabinieri molte persone, ma nulla di decisivo sarebbe emerso per adesso. Numerose le coltellate risultate fatali, tra cui alcune inferte al viso. Oggi all'ospedale San Francesco di Nuoro sarà eseguita l'autopsia, da cui potrebbero emergere importanti elementi.

Ci sono molti aspetti da chiarire: l'uomo è stato ucciso mentre stava rientrando a casa. Come ricostruiscono i giornali locali, il corpo era fuori dall'auto. Era sceso per salutare qualcuno che conosceva? Impossibile saperlo. In auto non c'è alcuna traccia di sangue. Ma soprattutto non si trovano, oltre all'arma dell'omicidio, nemmeno le chiavi dell'auto. Perché? Sono state portate via da chi ha ucciso Carai? "Chi è stato, chi ha fatto questa cosa terribile abbia il coraggio, venga allo scoperto e lo dica: ammetta di aver sbagliato". Lo ha detto il parroco di Orune, don Michele Muledda, durante la celebrazione in onore della beata Vergine del Carmelo. Un appello finora inascoltato.