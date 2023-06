"Le ho tappato la bocca, poi si è sentita male": donna uccisa in casa, il figlio confessa

Avrebbe tappato la bocca alla madre 90enne, soffocandola a morte, per poi chiamare i soccorsi. Patrizio Ruscio, 60 anni, ha confessato l'omicidio di Ottavina Maestripieri, la 90enne trovata morta la mattina del primo giugno nel suo appartamento di via Monteverdi a Pistoia. L'interrogatorio dell'uomo è durato oltre tre ore e mezza. Il ragioniere di 60 anni, indagato con l'accusa di omicidio volontario, avrebbe ucciso la madre al culmine di una discussione. Pochi minuti dopo aver aggredito l'anziana si sarebbe reso conto che la donna non stava bene allertando il 118. Ai soccorritori aveva detto di aver trovato la madre in casa priva di sensi nelle prime ore della mattina, ma l'autopsia aveva escluso la morte naturale. Le attenzioni degli inquirenti si erano subito concentrate sul figlio, unico indagato per il delitto. Il ragioniere pistoiese sarebbe caduto in contraddizione più volte e non era riuscito a dare una spiegazione convincente di un graffio che presentava sul volto.

Oggi è arrivata la confessione che chiude il caso. "Non vi sono altri soggetti coinvolti" ha detto Stefani, aggiungendo che Ruscio "non ha spiegato il motivo" del delitto, "perché motivi non ce n'erano". L'avvocato dell'uomo ha invece parlato di un "clima di esasperazione" vissuto dall'uomo "negli ultimi mesi e negli ultimi anni, che l'ha portato nel corso della discussione a compiere questo gesto".

Resta da chiarire la dinamica. L'uomo avrebbe anche provato a rianimare la madre quando la donna era ancora in vita. "Ha chiamato allora il 118 - ha detto il legale -, che ha ritenuto che la donna fosse morta per cause naturali, ma evidentemente il figlio non se l'è sentita di avallare una verità che non era vera e allora ha detto «chiamate le forze dell'ordine»". Secondo l'avvocato sarebbe stato una sorta di segnale che il 60enne aveva lanciato agli inquirenti, pur non riuscendo nei primi giorni "a liberarsi di questo peso".

