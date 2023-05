Un uomo e una donna trovati morti in casa: sui corpi ferite da arma da fuoco

Un uomo e una donna sono stati trovati morti in casa a Paese, piccolo comune del Trevigiano, in circostanze ancora da accertare. La tragedia è avvenuta nella mattinata di mercoledì 3 maggio in un'abitazione di Via Monsignor Breda. I due sarebbero stati uccisi con dei colpi d'arma da fuoco. Dalle prime ricostruzioni dell'accaduto l'ipotesi più verosimile è infatti quella di un duplice omicidio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Treviso attualmente al lavoro sul luogo del delitto insieme al pubblico ministero, Michele Permunian. Ancora sconosciuta l'identità delle vittime, così come quella del presunto killer. A breve maggiori dettagli sull'accaduto.