Agguato nella notte: uomo freddato e abbandonato in strada

Omicidio in pieno centro a Palermo. Nella notte tra il 3 e il 4 novembre un uomo di origini algerine di 41 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco in via Roma, a pochi passi dalle Poste centrali. Il corpo della vittima è stato rinvenuto poco prima delle due.

Chi ha sparato si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Le indagini sono condotte dai carabinieri, che stanno anche esaminando le immagini riprese dalle telecamere della zona.

