Uccide la moglie e due figli di 5 e 16 anni, poi chiama i carabinieri

Dramma familiare in provincia di Palermo. Un uomo di 54 anni, Giovanni Barreca, ha ucciso, la moglie e i due figli di 5 e 16 anni. Un'altra figlia di 17 anni è riuscita salvarsi. La moglie si chiamava Antonella Salamone, mentre i figli Kevin ed Emanuel. Il delitto si è consumato ad Altavilla Milicia, comune di circa 8.500 abitanti a circa mezz'ora di auto dal capoluogo, in via Regia Trazzera Marina di Granatelli. A raccontare i fatti è PalermoToday.

L'omicidio è avvenuto attorno alle 3 di notte e le notizie sono ancora molto frammentarie. L'uomo, dopo il delitto, ha chiamato carabinieri e si è fatto trovare a Casteldaccia, a pochi chilometri dal luogo della strage, dove è stato arrestato. I militari del reparto operativo stanno ricostruendo quanto accaduto. Sul posto ci sono anche i Ris.

Uccide moglie e figli ad Altavilla Milicia, la dinamica del delitto

I due fratelli sarebbero stati strangolati dal padre con una catena ritrovata vicino al corpo del figlio più grande. Barreca avrebbe ucciso prima il più piccolo, per poi soffocare anche l'altro figlio.

Non si trova il corpo della donna, Antonella Salamone, madre delle due vittime: il sospetto è che prima di chiamare il 112 l'uomo abbia fatto il cadavere a pezzi per poi bruciarlo. L'ipotesi, ancora da verificare, è emersa dalla prime parole che l'uomo ha detto di fronte ai carabinieri. Intanto, come spiega PalermoToday, il 54enne è sotto interrogatorio. Gli inquirenti stanno valutando il coinvolgimento di altre persone, che potrebbero aver aiutato l'uomo nel compimento della strage. Sconosciuto al momento il movente del delitto.