Ciro Palmieri ucciso da moglie e due figli, parla il più piccolo: "In casa era un incubo"

"Un incubo". Così il figlio 15enne di Ciro Palmieri, accusato dell'omicidio del padre insieme alla madre e al fratello 20enne, ha descritto la sua vita domestica. Il ragazzino ha confermato al gip quanto aveva già riferito dopo il fermo al procuratore del Tribunale per i minorenni: e cioè che il clima in casa era più che difficile, insopportabile, a causa del carattere violento del padre.

Ciro Palmieri, panettiere di 43 anni, scompare nel nulla il 30 luglio da Giffoni Valle Piana (Salerno). La moglie Monica Milite si rivolge ai carabinieri, ma le indagini portano alla stessa donna. Viene accusata di avere accoltellato a morte l'uomo, aiutata dai figli, e poi di averlo gettato in un dirupo. Una ricostruzione alla quale i militari arrivano anche analizzando le telecamere di sorveglianza della casa. I tecnici lavorano sulle registrazioni risalendo a delle immagini che erano state sovrascritte: fotogramma dopo fotogramma si trovano davanti il film dell'uccisione di Palmieri.

Dalle indagini emerge un quadro di violenza familiare. Nel 2015 Palmieri era stato denunciato dalla moglie per i presunti maltrattamenti subiti, ma poi la donna ha deciso di ritrattare le accuse.

Al termine dell'interrogatorio di garanzia, il giudice ha convalidato il fermo del 15enne, disponendone il collocamento in un istituto penale minorile. La mamma del 15enne e il fratello Massimiliano, entrambi assistiti dall'avvocato Damiano Cantalupo, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Per mamma e figlio è stata disposta la misura cautelare in carcere a Salerno. I tre indagati sono ritenuti responsabili di omicidio volontario aggravato anche dalla crudeltà dell'azione e di occultamento di cadavere.