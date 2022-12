Paolo Eletti ucciso a martellate in testa, il figlio Marco confessa: "Un peso che mi opprime..."

Colpo di scena durante il processo per l'omicidio di Paolo Eletti, 58 anni, ucciso a San Martino in Rio, nel Reggiano, il 24 aprile 2021. Il figlio Marco, unico imputato, ha chiesto di potere parlare e ha confessato: "Devo ammettere sia a voi sia a me stesso, le responsabilità che ho sull'accaduto". Il 33enne ha ammesso le sue colpe davanti al giudice Cristina Beretti e alla giuria popolare. Questo potrebbe accorciare il processo, che ha visto ammettere 140 testimoni, 80 della difesa e 40 della Procura.

La confessione di Marco Eletti

Marco Eletti ha confessato di avere ucciso il padre Paolo parlando di un "peso che ti opprime". "In tutto questo tempo - ha detto - mi sono state vicine molte persone, familiari e avvocati, che mi hanno aiutato a riflettere sul fatto. E grazie a queste riflessioni, posso dire a voi e a me stesso, che devo ammettere sia a voi sia a me stesso, le responsabilità che ho sull'accaduto. Un peso con il quale non è facile confrontarsi, un peso che ti opprime e che ti spinge in un baratro".

Paolo Eletti ucciso a martellate, la moglie narcotizzata e ferita

Anche Sabrina Guidetti, moglie di Paolo e madre di Marco, era finita nel mirino del figlio. Quando i soccorritori sono entrati nella loro casa la donna è stata trovata narcotizzata e coi polsi tagliati in garage, a fianco del cadavere del marito che aveva il cranio fracassato a martellate. Inizialmente si era pensato a un omicidio-suicidio, ipotesi poi tramontata.

La coppia era conosciuta nella zona. Sabrina lavorava come parrucchiera, Paolo aveva da poco perso il lavoro. A trovarli e dare l'allarme è stato proprio il figlio, che lavorava in un'azienda di Rubiera ma viveva a Reggio Emilia con la compagna. Aveva anche una passione per la narrativa, tanto da avere all'attivo delle pubblicazioni ed era stato anche concorrente in una puntata del programma televisivo L'Eredità.

Perché Marco Eletti ha ucciso il padre

Tre le aggravanti contestate dalla pm Piera Cristina Giannusa: premeditazione, futili motivi e mediante l'utilizzo di sostanze venefiche e mezzi insidiosi. Una quarta, quella dei rapporti parentali con la vittima, è caduta in udienza preliminare dopo che il dna ha rivelato che Paolo non era il padre biologico di Marco. Secondo l'accusa il movente è da ricondurre alla scoperta di una doppia vita legata a un'altra identità di genere del padre. Ma anche a questioni inerenti alla casa di famiglia che i genitori non volevano lasciare, ma che il figlio avrebbe voluto ereditare sin da subito. La madre ha perdonato il figlio e poco prima della prima udienza, lo scorso 18 novembre, lo aveva abbracciato.