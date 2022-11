Paolo Stasi colpito da due proiettili e ucciso sulle scale di casa a 19 anni

Omicidio ieri sera a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Un ragazzo di 19 anni, Paolo Stasi, è stato ucciso davanti alla sua casa.

Quello che sembra un agguato in piena regola è avvenuto in via Occhibianchi. Qui Stasi viveva con la famiglia. Contro di lui degli spari. Viene colpito due volte, un colpo lo centra al torace e il 19enne muore sulle scale di casa. La madre e il padre sono in casa e si accorgono di quanto accaduto, chiamato i soccorsi ma è troppo tardi.

Paolo Stasi era incensurato. L'arma utilizzata per ucciderlo è una pistola di piccolo calibro, ma non è stata ritrovata. Perquisizioni a tappeto sono state eseguite per tutta la notte dai carabinieri del nucleo investigativo di Brindisi e della compagnia di Francavilla Fontana. Si scandagliano gli ambienti della droga, anche se al momento non è chiaro il movente del delitto.

Nei pressi dell'abitazione del ragazzo ci sono alcune telecamere di videosorveglianza. Sembra che il killer abbia raggiunto la vittima da solo, a piedi. Non si esclude che, poco distante da via Occhibianchi, avesse un mezzo con cui fuggire.

La tragedia ha sconvolto l'intera comunità. Come riporta BrindisiReport, il padre di Stasi è un noto operatore di un'emittente locale. Anche il sindaco Antonello Denuzzo si è recato sul posto: "Sono sgomento. Proprio poche ore prima abbiamo tenuto un tavolo in Prefettura che io stesso avevo richiesto, per delineare un percorso condiviso tra le Istituzioni che presidiano il nostro territorio, i sindaci e le Forze dell'Ordine, perché vogliamo fare ogni cosa per arginare un disagio sociale che sta attraversando tutto il Paese", ha commentato.