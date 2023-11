Francesco Plumitallo, il giovane che ha strangolato la madre Rosa durante la colazione: perizia psichiatrica

Il gip Alessandra Grammatica del tribunale di Santa Maria Capua Vetere dispone la perizia psichiatrica in incidente probatorio per Francesco Plumitallo, 30 anni, accusato di aver strangolato la madre Patrizia Lombardi Vella, 55 anni da tutti conosciuta come Rosa. L'omicidio nella loro casa a Capodrise (Caserta). Il magistrato, il prossimo 23 novembre, conferirà l'incarico d'urgenza allo psichiatra Raffaele Sperandeo che dovrà valutare sia la capacità di intendere e volere da parte del 30enne al momento del delitto sia la sua capacità ad affrontare un eventuale giudizio.

A chiedere la perizia psichiatrica durante l'udienza di convalida del fermo sono stati i difensori di Plumitallo, gli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo. Ad affiancare il consulente nominato dal tribunale ci sarà lo psichiatra Giovanni D'Angelo che ha avuto in cura Francesco prima che venisse preso in carico dal dipartimento di Salute Mentale di Marcianise. Il giudice, comunque, ha confermato - per ora - la custodia cautelare in carcere con il 30enne che si trova ristretto in un reparto 'speciale' del penitenziario di Santa Maria Capua Vetere dove viene controllato a vista dagli agenti, temendo possibili atti di autolesionismo da parte sua.

L'omicidio è avvenuto nella mattinata di martedì nel palazzo della famiglia Vella in via Santa Maria degli Angeli. Secondo la versione fornita dall'indagato, Francesco e Rosa stavano facendo colazione. Il 30enne si è avvicinato alla madre, l'ha afferrata per un braccio e poi l'ha strangolata da dietro. È stato lui stesso a chiamare la polizia e i familiari.

Plumitallo ha confessato tutto prima al pubblico ministero Giacomo Urbano poi al giudice per le indagini preliminari. Ha parlato di un raptus, un momento di scarsa lucidità in cui sarebbe stato fuori di sé. Ha confermato di non aver assunto i farmaci prescritti per controllare i disturbi psichici di cui soffre.

Intanto, oggi sarà effettuata l'autopsia sul corpo di Rosa (inizialmente l'accertamento era previsto per giovedì pomeriggio ma è stato rinviato). Sarà il medico legale Omero Pinto a occuparsi dell'accertamento che verrà eseguito al Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Poi la salma di Rosa - sorella di monsignor Gianni Vella, vicario della diocesi di Caserta - sarà liberata per la celebrazione dei funerali.