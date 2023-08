Giovane accoltellato a morte: fermato il coinquilino, si era nascosto in un centro di accoglienza

Una lite tra due giovani è finita nel sangue a Pernumia, piccolo comune con poco meno di 4mila abitanti in provincia di Padova. Un ragazzo gambiano di 25 anni è stato fermato nella notte dai carabinieri in quanto sospettato di aver accoltellato a morte il coinquilino di 27 anni, Anouar El Gouttaya, di origini marocchine.

L'omicidio è avvenuto nella serata di lunedì in via Palù Inferiore. Come riferisce PadovaOggi, le forze dell'ordine sono state allertate intorno alle 22 da una chiamata al 112 che riferiva di un accoltellamento. Anche grazie alle testimonianze raccolte sul luogo della tragedia, i carabinieri sono riusciti a identificare il presunto autore (che nel frattempo si era dato alla fuga) nel giro di poche ore. Il 25enne sospettato del delitto, convivente con la vittima, è stato trovato dai militari in un centro di accoglienza per migranti richiedenti asilo di Battaglia Terme, sempre in provincia di Padova, del quale, in passato, era stato ospite. Il movente dell'omicidio sarebbe da ricondurre a una lite per futili motivi.

La salma, che dai primi accertamenti presenta una profonda ferita alla gola, è stata posta a disposizione dell'autorità giudiziaria di Rovigo, per l'esecuzione dell'esame autoptico. Sul posto anche il magistrato di turno della procura di Rovigo che ha coordinato le operazioni fin dalla prima fase del sopralluogo sulla scena del crimine.

