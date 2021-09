Uomo ucciso a coltellate in piazza

La tragedia si è consumata in piazza della Repubblica, a Torino, al culmine di una lite tra due persone. La vittima è un uomo di 65 anni

Un uomo è stato ucciso a coltellate in piazza della Repubblica a Torino al culmine di una lite. L'omicidio è avvenuto nel tardo pomeriggio. A perdere la vita è stato un marocchino di 65 anni che sarebbe stato raggiunto da due fendenti. Sul posto, oltre ai soccorritori della Croce Verde di Villastellone sono intervenuti anche gli agenti della polizia. Quando i sanitari sono arrivati sul posto per l'uomo non c'era più nulla da fare.

L'aggressione è avvenuta sotto gli occhi di diverse persone nella parte meridionale della piazza. Il presunto omicida avrebbe poi tentato il suicidio accoltellandoli a sua volta in piazza Statuto. È stato trasportato in ambulanza all'ospedale Molinette dove si trova in stato di fermo. Le sue condizioni sono gravissime.