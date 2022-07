Bimba morta di stenti, il compagno: "Che cosa le hai fatto?"

Spuntano nuovi dettagli sulla morte della piccola Diana, lasciata da sola in casa dalla madre per una settimana. Alessia Pifferi, 37 anni, non era la prima volta che lasciava la figlia di appena 18 mesi sola in casa per andare a trovare Mario Angelo D’Ambrosio, 58 anni, elettricista di Leffe, in provincia di Bergamo. I due si erano conosciuti nel 2020 chattando sulla piattaforma Meetic. D’Ambrosio, che non è il padre della bimba, non sapeva che Alessia fosse incinta. La donna gli avrebbe nascosto la gravidanza fino al parto, avvenuto a gennaio del 2021 al settimo mese di gravidanza nel bagno di casa. Due mesi dopo la nascita della piccola Diana, il compagno ha deciso di interrompere la relazione. Tra alti e bassi la coppia ha continuato a vedersi e a giugno del 2022 ha ricominciato a frequentarsi con una certa continuità.

Il compagno: "Non sapevo fosse incinta"

"Non sapevo che lei fosse incinta, l’ho scoperto il giorno in cui ha partorito – ha raccontato D’Ambrosio al pm De Tommasi - Durante la convivenza un sospetto mi era venuto perché non aveva mai il ciclo e perché aveva una pancia che continuava ad aumentare. Lei però mi aveva giurato di non essere incinta”. Secondo la madre di Alessia, la donna sapeva di essere incinta, quindi lo avrebbe volutamente nascosto al compagno. “Fino alla nascita di Diana, alla fine di gennaio, abbiamo convissuto tranquillamente a Leffe – ha dichiarato Alessia Pifferi - Io e la bimba siamo rimaste in ospedale a Bergamo per quasi due mesi. Poi lui mi ha lasciata”.

D'Ambrosio: "Lei mi diceva che la bambina era con la sorella Viviana o con una baby sitter"

Ripresa la relazione i due si incontravano alcune volte a Milano e altre a Leffe. “A volte venivo io a Milano e c’era anche Diana e a volte veniva lei durante il weekend da me a Leffe, dicendomi sempre che la bambina era con la sorella Viviana o con una baby sitter che si chiamava Jasmine”. Secondo quanto dichiarato, D’Ambrosio scoprirà solo in seguito che la baby sitter non era mai esistita e che la piccola durante quella settimana era rimasta sola in casa. “Lei mi diceva sempre che preferiva venire da me senza la bimba così poteva finalmente ‘respirare’, si sentiva più libera". “In realtà se lei l’avesse portata con sé a lui avrebbe fatto piacere”, si legge in un passaggio dell’ordinanza con cui il gip Fabrizio Felice ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per la 37enne.

Alessia Pifferi ha voluto la morte della figlia

Rientrata a Milano dopo sette giorni di assenza, Alessia Pifferi ha trovato la piccola Diana senza vita. Ha poi chiamato il compagno per avvisarlo che: "Diana è morta". D’Ambrosio, incredulo le ha detto: "Cosa hai fatto? La baby sitter l’hai sentita?”. Alessia Pifferi, desiderosa di avere “un futuro con il compagno”, avrebbe confessato agli inquirenti di aver lasciato da sola in casa la figlia Diana per “almeno un weekend di giugno e tutti quelli di luglio”. Secondo il Gip, la donna sapeva che la figlia rischiava di morire, anche se quello non era il suo “scopo”, ma con tale comportamento lo ha praticamente voluto. Le indagini proseguono in attesa dell'esito dell'autopsia che stabilirà le cause del decesso. Gli inquirenti sospettano che la donna abbia somministrato alla figlia delle benzodiazepine, psicofarmaco trovato all'interno dell'abitazione, per stordire e non far piangere la piccola.