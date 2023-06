Piera Napoli uccisa con 40 coltellate dal marito, confermata la condanna all'ergastolo

Ergastolo. È questa la decisione della seconda sezione della Corte d'Assise d'Appello per Salvatore Baglione, reo confesso dell'omicidio della moglie, Piera Napoli, giovane cantante neomelodica e madre dei loro tre figli, avvenuto a Palermo, nella casa di via Vanvitelli in cui la coppia viveva, il 7 febbraio del 2021.

La Corte presieduta da Angelo Pellino ha infatti integralmente confermato la sentenza di primo grado, rigettando sia le richieste dell'accusa, rappresentata dal procuratore generale Lia Sava e dal sostituto Claudia Bevilacqua, che quelle della difesa, rappresentata dall'avvocato Daniele Lo Piparo. In entrambi i casi le istanze riguardavano non tanto la pena inflitta, quanto le aggravanti. La famiglia si è costituita parte civile nel processo, assieme ad alcune associazioni, con l'assistenza degli avvocati Massimiliano Ficarra, Francesca Legnazzi e Silvana Laura Terrasi, e sono state confermate le provvisionali per ben oltre mezzo milione già riconosciute.

La sentenza di primo grado, emessa il 20 ottobre del 2022, aveva stabilito nelle motivazioni che l'imputato non avesse agito per futili motivi perché tale non poteva considerarsi il fatto di aver compreso che il matrimonio con la donna era ormai finito e neppure la gelosia, determinata dalle voci di una presunta relazione extraconiugale della donna. Ma i giudici avevano anche sancito che il delitto, compiuto con 40 fendenti sferrati con un coltello da macellaio, usato per disossare la carne, non sarebbe stato premeditato. La Corte presieduta da Sergio Gulotta (a latere Monica Sammartino) aveva negato le attenuanti generiche (anche se Baglione aveva confessato, le indagini avrebbero comunque portato rapidamente a lui e il suo contributo sarebbe stato dunque poco influente), riconoscendo invece le aggravanti della crudeltà e dell'aver agito ai danni di una persona in condizione di minorata difesa (Piera Napoli era seduta in bagno quando il marito aveva scatenato su di lei "la furia omicida").

"Baglione ha tenuto stretto il collo della moglie per un tempo non breve, limitandone il respiro (...) avrebbe potuto completare in quel momento l'azione di strozzamento del collo della vittima procurandone il decesso ed invece ha continuato a colpirla ancora e ancora", avevano scritto i giudici sulla crudeltà utilizzata dall'imputata, ma anche che l''uomo "ha prolungato l'agonia della moglie, infierendo contro di lei con oltre 30 coltellate, così alterandone i lineamenti del volto".

In appello, l'accusa ha invece chiesto che venissero riconosciute tutte le aggravanti, in particolare quella dei futili motivi: "Uccidere la propria moglie perché ci vuole lasciare, massacrare la propria moglie perché vuole interrompere la relazione è agire per un futile motivo", ha detto senza mezzi termini Sava, contestando sul punto la sentenza di primo grado. E ha aggiunto: "Baglione ha parlato di una serie di manchevolezze da parte della vittima, come quella di non cucinare più e di non occuparsi della casa: uccidendola l'ha punita per la sua disobbedienza e ha così ritenuto di ripristinare il rispetto leso". Era stato proprio l'imputato subito dopo l'omicidio a postare su Facebook un'immagine con Robert De Niro ed una frase sul rispetto.

La difese dell'imputato ha invece non solo cercato di smontare le aggravanti ritenute sussistenti in primo grado: sulla crudeltà, per esempio, il penalista ha sostenuto che di 40 coltellate alla fine soltanto 4 sarebbero state inferte al volto e che dunque non ci sarebbe stato alcun intento da parte dell'imputato di sfigurare la moglie, come sostenuto dai giudici nella sentenza. Inoltre, sempre secondo il difensore, ben 20 delle ferite riportate dalla vittima sarebbero state determinate dal suo tentativo di difendersi. L'avvocato ha infine battuto nuovamente sulla presunta incapacità di intendere e di volere di Baglione al momento dell'omicidio, che sarebbe stato compiuto in seguito ad un raptus. Tesi che è stata esclusa con una perizia sin dal primo grado.

I giudici hanno invece ritenuto - in un'unica udienza e in poche ore di camera di consiglio - di non dover ritoccare in alcun punto il verdetto già emesso ed hanno così confermato la condanna all'ergastolo per l'imputato.

