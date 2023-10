Pierina Paganelli uccisa a coltellate, sequestrata la casa del consuocero

Proseguono le indagini sulla morte di Pierina Paganelli, la 78enne trovata morta mercoledì 4 ottobre a Rimini. Il cadavere è stato rinvenuto sulla rampa che porta ai box auto del condominio in cui viveva, in via del Ciclamino. Nello stesso stabile ha un appartamento la nuora. Il consuocero vive a poca distanza e ha accesso al garage. Il box così come la casa dell'uomo sono stati posti sotto sequestro. Si tratta di accertamenti definiti di routine e nessuno al momento risulta iscritto nel registro degli indagati

Il cadavere di Pierina, come detto, era sulla rampa di accesso ai box. A trovare la donna è stata la nuora Manuela Bianchi. Il corpo si trovava per terra. La nuora è stata a lungo interrogata come persona informata dei fatti.

Secondo una prima analisi cadaverica, sul corpo dell'anziana sarebbero state inflitte 17 coltellate, alcune scagliate anche quando la vittima era già morta. Solo l'autopsia però potrà dare informazioni più dettagliate. Da chiarire anche l'ora della morte, che potrebbe essere avvenuta ben prima del ritrovamento. Pierina, nella serata di martedì, aveva partecipato a un incontro di preghiera coi Testimoni di Geova e poi era tornata a casa con la propria auto. Indossava gli stessi indumenti con cui era uscita, sarebbe quindi rincasata lasciando la vettura nel garage con il killer che l'avrebbe aspettata nel sotterraneo per poi aggredirla mentre imboccava la porta che portava alle scale del condominio.

Divorziata da oltre 50 anni, pare che Pierina non avesse un compagno L'ex marito vive all'estero. Il figlio di Pierina, marito di Manuela Bianchi, è ricoverato in una clinica riminese dopo un grave incidente. A maggio è stato trovato gravemente ferito sul ciglio della strada. Una vicenda quest'ultima ancora non chiarita: si ipotizza che non sia rimasto coinvolto in un incidente stradale ma vittima di una deliberata aggressione. La morte di Pierina e il ferimento del figlio potrebbero essere collegati.

La scientifica e la Squadra Mobile sono in casa della nuora di Pierina, dove hanno chiesto, appunto, che la raggiungesse anche il padre.

