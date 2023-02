Pierpaolo accoltellato a morte in casa, ha aperto la porta al suo assassino

Ancora un rebus l'omicidio di Pierpaolo Panzieri, il ragazzo di 27 anni trovato morto oggi martedì 21 febbraio nella sua casa di Pesaro. Il giovane è stato raggiunto da almeno tre coltellate: a un fianco e alla schiena. Il cadavere era a pochi passi dal bagno. Le indagini procedono senza sosta, si eseguono i rilievi nell'appartamento e si sentono familiari, amici e vicini della vittima. I punti interrogativi sono molti, ma appare probabile che la vittima conoscesse il suo killer. Forse gli ha aperto la porta e lo ha accolto in casa. Quello che sappiamo e i punti oscuri.

Pierpaolo Panzieri accoltellato a morte

L'allarme è scattato martedì mattina. A scoprire il cadavere è stato il fratello, mandato dal padre a cercare il 27enne che non si era presentato al lavoro. Il cadavere era per terra, a pochi passi dal bagno. Il fratello ha chiamato il 118, ma era troppo tardi.

Un primo esame sul corpo ha permesso di individuare tre tagli profondi: alla schiena e a un fianco. La morte dovrebbe risalire a lunedì sera o alla notte tra lunedì e martedì. Il magistrato ha disposto l'autopsia, che potrebbe aver luogo già nelle prossime ore.

La porta della casa di Pierpaolo Panzieri non presenta segni di effrazione, quindi lo stesso ragazzo potrebbe avere fatto entrare in casa il suo carnefice. Un amico forse, comunque qualcuno di cui si fidava.

L'arma del delitto non è stata ancora ritrovata: gli investigatori della polizia hanno passato al setaccio non solo la casa della vittima, ma anche bidoni e cestini per la spazzatura e tombini. I vigili del fuoco stanno esaminando anche i tetti delle case vicine.

Chi era Pierpaolo Panzieri

Panzieri era titolare di una ditta che si occupava particolare lavorazioni in edilizia, come il taglio del cemento. Un'attività in cui lavorano altri componenti della famiglia. Gli stessi parenti sono sentiti in queste ore dagli investigatori. Vengono ascoltati anche i vicini di casa anche se sembra non lo conoscessero, perché Panzieri viveva in quell'appartamento di via Gavelli da poco tempo.