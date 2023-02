Il militare picchiato a morte, il sospettato dell'omicidio arrestato in Francia

È stato arrestato in Francia, Mohamed Abidi, il tunisino di 33 anni accusato dell'omicidio del caporal maggiore dell'esercito Danilo Salvatore Lucente Pipitone, avvenuto a Roma la notte tra il 10 e l'11 febbraio scorso a Roma.

Le indagini della Squadra Mobile sono state coordinate dal procuratore aggiunto Michele Prestipino. I magistrati della procura di Roma avevano già chiesto il mandato di arresto europeo, con l'accusa di omicidio preterintenzionale, che ha consentito l'arresto e la richiesta di consegna in Italia dell'indagato.

Il caporal maggiore Pipitone picchiato a morte

Pipitone lavorava come infermiere all'ospedale militare del Celio. È stato aggredito in piena notte e abbandonato in strada, privo di sensi, nella zona di Centocelle. Alcuni passanti lo hanno visto per terra e hanno chiamato il 118. Soccorso, è stato portato al Policlinico Umberto I dove è morto alcune ore dopo il ricovero.

Chi è Mohamed Abidi, sospettato di avere ucciso Pipitone

Alcune testimonianze e l'analisi delle telecamere della zona dove è avvenuto il pestaggio hanno fatto stringere il cerchi attorno al tunisino. Abidi era arrivato in Italia con il sogno di diventare calciatore, ma la sua carriera è stata stroncata sul nascere per via dei documenti non regolari. Da qui una vita vissuta di espedienti e i guai con la legge. Prima un'accusa di violenza sessuale e rapina alle prostitute in zona San Giovanni, a Roma, nel 2015 (da cui è stato assolto), poi i guai per droga e ricettazione che lo portano in carcere. La detenzione è durata fino al 2018. Quindi la serie di alias e ora il sospetto di aver ucciso un militare dell'esercito.

Perché è stato ucciso Pipitone

L'ipotesi che ha più corpo è quella della discussione per un posteggio. Un parcheggio che il tunisino avrebbe rivendicato come "suo". I dubbi però restano, anche perché in quella zona di spaccio e prostituzione, Pipitone non ci vive. Lui era di stanza alla Cecchignola, lontano dalla Togliatti.