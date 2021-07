Omicidio Elisa Pomarelli: condannato a 20 anni Massimo Sebastiani

Per l'uomo, che nell'agosto del 2019 ha ucciso la giovane e ne ha nascosto il cadavere, era stata chiesta una condanna a 24 anni di carcere. Delusi i familiari della vittima: ''Meritava l'ergastolo''

Vent'anni di carcere: questa la condanna arrivata oggi, lunedì 19 luglio per Massimo Sebastiani, autore dell'omicidio di Elisa Pomarelli, avvenuto nell'agosto del 2019.

Il procuratore Grazia Pradella (la titolare delle indagini era il pm Ornella Chicca) aveva chiesto una condanna a 24 anni di carcere durante la requisitoria nel processo in rito abbreviato che vede imputato Sebastiani, accusato di aver strozzato l’amica Elisa Pomarelli e poi di averne nascosto il corpo per circa 15 giorni in un bosco. Il gup Fiammetta Modica dopo qualche ora di camera di consiglio ha pronunciato la sentenza: 20 anni di carcere.

I familiari di Elisa Pomarelli:''Meritava l'ergastolo''

Visibilmente addolorata e delusa, dopo la sentenza, la famiglia di Elisa: ''Meritava l’ergastolo - ha detto la sorella Debora a nome dei familiari - la giusta pena sarebbe dovuta essere questa. Non mi avrebbe tolto il dolore che c’è sempre ma comunque vent'anni sono pochi. Questa non è giustizia'.

L’omicidio fu commesso il 25 agosto 2019 nel pollaio dell’operaio a Carpaneto. Poi l'uomo venne arrestato il 7 settembre a Costa di Sariano di Gropparello, nella zona di Piacenza. Le indagini furono condotte dai carabinieri e coordinate dal sostituto procuratore Chicca. Il legale dell’imputato, Mauro Pontini, aveva chiesto e ottenuto per il suo assistito il rito abbreviato condizionato da una perizia psichiatrica (sconto di un terzo della pena). La famiglia si era costituita parte civile con gli avvocati Paolo Lentini e Alida Liardo. Parte civile anche il Telefono Rosa con l’avvocato Monica Magnelli.