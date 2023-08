Lo trovano in strada con una ferita alla schiena, muore in ospedale: è giallo

Aveva una ferita alla schiena, probabilmente una coltellata, l'uomo soccorso nella notte tra sabato e domenica in via Singen, a Pomezia (Roma): è deceduto poco dopo il trasporto in ospedale. La richiesta d'intervento al 112 era arrivata per una persona che chiedeva aiuto al centro della strada, intorno alle tre.

Sul posto sono accorsi sia il personale del 118 sia i carabinieri della stazione Roma Tor de' Cenci. Vana la corsa all'ospedale Sant'Anna di Pomezia. La vittima - non ancora identificata con certezza - dovrebbe essere un uomo italiano di 53 anni, già noto alle forze dell'ordine.

Si indaga a tutto campo, come riporta Mauro Cifelli su RomaToday. In attesa dell'identificazione della vittima, gli inquirenti stanno cercando di comprendere l'arma con la quale la vittima è stata ferita alla schiena, presumibilmente un coltello. Ascoltati i testimoni in attesa dell'acquisizione delle immagini delle telecamere di zona, bocche cucite da parte degli investigatori, che procedono sulla pista dell'omicidio. Tutte le piste sono aperte.

