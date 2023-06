L'uomo picchiato e ucciso da due persone davanti a un supermercato

Ucciso di botte da due persone non ancora identificate. Lo hanno aggredito e picchiato a morte. È successo a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. La vittima, un clochard, è stata trovata senza vita in via Principe di Piemonte, nel posto che aveva scelto come rifugio notturno, per strada, nei pressi di un supermercato. Alcuni passanti, vedendolo agonizzante a terra, hanno chiamato i soccorsi: trasportato in ospedale, è morto poco dopo per le ferite riportate.

Ora è caccia agli autori dell'aggressione mortale: sul caso indagano i carabinieri. Nella zona sono presenti diverse telecamere di sorveglianza: le immagini potrebbero essere decisive. L'uomo è stato trovato senza vita lunedì mattina, ma solo in serata - dopo gli accertamenti condotti dai carabinieri nel corso della giornata - è emersa con chiarezza la pista dell'aggressione.

Secondo le primissime ricostruzioni, ad aggredirlo sarebbero state due persone. La salma del senzatetto è stata sequestrata per l'autopsia. I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna indagano per ricostruire la dinamica e risalire ai responsabili.