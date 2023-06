Clochard ucciso, fermati due 16enni: "Aggredito senza motivo, calci alla testa anche quando era immobile"

Due 16enni sono stati fermati nell'ambito delle indagini sul decesso di Friederick Akwasi Adofo, il 40enne ghanese senza fissa dimora morto dopo essere stato picchiato in strada due giorni fa a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. I carabinieri di Castello di Cisterna, si legge nella nota dell'Arma, hanno eseguito un provvedimento di fermo emesso dalla procura presso il tribunale per i minorenni di Napoli nei confronti dei due 16enni per il reato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà.

Secondo quanto ricostruito, nella notte tra il 19 e il 20 giugno, il clochard sarebbe stato pestato mentre dormiva in via Principe di Piemonte a Pomigliano d'Arco. Ha tentato di mettersi in salvo dopo che i suoi aguzzini erano andati via rifugiandosi nel cortile di un palazzo a pochi metri dal luogo dell'aggressione. Soccorso e trasportato nell’ospedale di Nola l'uomo è deceduto poco dopo per le gravi ferite provocate dalle percosse subite.

Una telecamera installata in un esercizio commerciale, spiegano i carabinieri, "ha ripreso la violenta aggressione, improvvisa e immotivata, da parte dei minori nei confronti della vittima, che si trovava da sola sulla pubblica via". "I due, dopo aver colpito al volto l'uomo" si legge ancora nella nota dell'arma, "hanno continuato a sferrare calci e pugni, la maggior parte dei quali indirizzati al capo, quando ormai la vittima era immobile a terra. È stata quindi posta in essere dai carabinieri una sistematica raccolta di immagini impresse nei sistemi di videosorveglianza della città. I video estrapolati hanno permesso di ricostruire il percorso dei due giovani aggressori ed ottenere ritratti più nitidi dei relativi volti: il successivo raffronto con i contenuti multimediali pubblicati dai medesimi sui propri profili social network, ha definitivamente consentito la loro individuazione".

Dalla visione dei profili social dei due ragazzi indagati, dicono ancora i militari, è emersa la presenza di contenuti che "esaltano la violenza, con immagini di coltelli e bastoni retrattili. Nel corso delle perquisizioni locali svolte presso le abitazioni degli indagati, sono stati rinvenuti indumenti utili alle indagini". Il provvedimento eseguito, precisano i carabinieri, "è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso la quale sono ammessi mezzi di impugnazione. I destinatari della misura sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva".

Chi era la vittima

Friederick Akwasi Adofo era arrivato in Italia attraversando prima il deserto del Sahara e poi il Mediterraneo su un barcone. Avrebbe conosciuto anche gli orrori dei lager libici. Nel nostro Paese era riuscito anche a conseguire anche il diploma di scuola media, senza però mai sbarcare il lunario.

Chi lo conosceva lo descrive come una persona gentile e cordiale, che certamente non aveva una vita facile, ma non aveva mai dato fastidio a nessuno. "Sabato, come ogni volta che andavo a fare la spesa li, gli ho comprato il solito panino col prosciutto cotto e la pepsi e come sempre ringraziava" ha raccontato una residente al deputato Francesco Emilio Borrelli, spiegando che già in un'altra occasione il clochard sarebbe stato picchiato da alcuni minorenni che "continuano indisturbati a compiere gesti criminali" ed "ebbe i punti in testa".

Friederick dunque era stato già vittima di altre aggressioni. Sulla panchina dove era solito sostare l'uomo qualcuno ha lasciato una lettera anonima. "È successo già altre volte e nessuno di noi ha mai fatto qualcosa perché non arrivasse il peggio. Purtroppo il peggio è arrivato. Perdonaci se puoi". L'identità dei due fermati non è stata resa nota, né sono chiari i motivi dietro il pestaggio.

