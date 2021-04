La donna uccisa a martellate dal marito

Ha impugnato un martello e, probabilmente al culmine di un litigio, ha ucciso la moglie. La tragedia si è consumata nell'abitazione della coppia a Pove del Grappa, in provincia di Vicenza, dove erano presenti i figli dei due, di 13 e 9 anni: non è ancora stato chiarito se abbiano assistito al delitto. Subito dopo l'uomo, il 51enne Gezim Alla, ha chiamato il 112 e si è consegnato ai carabinieri arrivati da Bassano del Grappa, confessando l'omicidio della moglie Dorina Alla di 39 anni. La famiglia, di origine albanese, viveva nel Vicentino da anni e mai aveva avuto problemi sia di lavoro che di convivenza nella piccola comunità veneta. Per ricostruire la vicenda oltre ai carabinieri di Bassano sono giunti anche i colleghi del nucleo investigativo di Vicenza, che hanno repertato l'arma del delitto, e il pm di turno per raccogliere la confessione dell'uomo, di professione muratore.

Omicidio a Pove del Grappa: uccide la moglie a martellate

Sulle motivazioni del gesto gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo, anche se al momento l'ipotesi più accreditata sarebbe quella di un litigio poi degenerato in violenza, con l'uomo che si sarebbe scagliato sulla moglie colpendola al capo con il martello, fino a causarne la morte. L'omicida, pur sotto choc, ha comunque già parlato con gli inquirenti, raccontando quanto avvenuto.

I bambini, subito allontanati dalla casa, sono stati affidati ad un parente della coppia che abita nel Bassanese. La zona intorno all'abitazione è stata interdetta al passaggio delle persone e al traffico per evitare la presenza di curiosi che volevano vedere quanto era accaduto.