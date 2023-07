Omicidio Primavalle: le rivelazioni del 17enne accusato ai giudici

L'interrogatorio è durato oltre quattro ore, ma non avrebbe dato molti frutti. Le motivazioni fornite dal 17enne, accusato del brutale omicidio di Michelle Causo rimangono le stesse fornite agli investigatori dopo l'arresto. "Mi aveva dato dell'hashish, un paio di canne, e per questo era venuta a casa: voleva 20-30 euro. La discussione è diventata sempre più accesa e io poi ho preso il coltello. È stata lei ad aggredirmi per prima".

Nessun accenno a probabili moventi sessuali quindi, né al probabile rifiuto da parte di Michelle ipotizzato dai genitori. Il delitto sarebbe avvenuto al culmine di una lite originata da una "banale" vicenda di soldi. Una versione che non convince appieno gli inquirenti che continuano a battere tutte le strade e indagare sui tabulati telefonici dei due ragazzi. Il ritrovamento del cellulare di Michelle è un elemento importante. Su TikTok, Instagram, WhatsApp e Telegram si potrebbero trovare indizi utili per ricostruire i rapporti col 17enne che l'ha uccisa. Anche se le conversazioni sono state cancellate, potrebbero essere recuperate dagli esperti e fornire elementi importanti.

Nel frattempo i giudici hanno convalidato il fermo per il 17enne. Il ragazzo, che deve rispondere di omicidio volontario, ha lasciato dopo l'interrogatorio, la struttura in un'auto delle forze dell'ordine, nascosto abbassandosi nel sedile posteriore della macchina affinché fosse tutelata la sua identità ed è ora ristretto nel carcere minorile di Casal del Marmo.

Da chiarire anche il giallo delle due telefonate che il ragazzo ha fatto a Michelle nella mattinata prima dell'omicidio. L'avrebbe esortata ad andare da lui? Secondo i parenti della vittima, sì. Rimane aperta inoltre la pista del mondo della droga. In casa del ragazzo, dove Michelle è stata accoltellata a morte, oltre al cellulare delal vittima è stata trovata della sostanza stupefacente. In più sono stati trovati bevande e sciroppi per fare la purple drank, mix micidiale di farmaci, anfetamine e bibite e "bevanda cult" nel mondo della trap

Le dichiarazioni del padre di Michelle

I funerali di Michelle si svolgeranno mercoledì 11 nella chiesa del quartiere capitolino di Primavalle, in via di Torrevecchia. Intanto il padre esorta lo Stato a fare giustizia: "Lo Stato deve fare giustizia, altrimenti c'è la giustizia della strada...Perdono? Non esiste perdono per una roba del genere, lo considererei solo se mi portassero indietro mia figlia. Certe cose non passano, io non vivo più".

Sul delitto rimangono, al momento, molti punti oscuri, perfino la presenza di un complice ipotizzata dai genitori della ragazza. "Non è stato solo lui. Chi l'ha aiutato a caricarla lì su quel carrello? Ce ne sono decine di cose che non quadrano. C'è per forza un complice, almeno nell'occultamento del corpo" aveva dichiarato il papà della ragazza uccisa nella giornata di ieri. Un'ipotesi al momento al vaglio delle forze dell'ordine che vuole vedere chiaro nelle dichiarazioni del 17enne.

Nel frattempo la vicenda scuote anche la politica. Il Pd ha affermato di voler partecipare alla fiaccolata per la ragazza uccisa, in programma nel quartiere romano il prossimo lunedì 3 luglio. Dal Comune arriva l'apertura dell'assessore Monica Lucarelli alla destra per lavorare insieme su una delle emergenze del nostro Paese: "Apriamo una riflessione sulle nostre periferie perché dalle nostre scelte dipende il futuro di quei ragazzi e della nostra città . È il momento che maggioranza e opposizione siano unite per immaginare soluzioni sottolinea Lucarelli - ed essere presenti non solo dopo una tragedia ma nel lavorare per prevenire situazioni così orribili".

