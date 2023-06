Le ultime ore di Michelle, la lite e le sei coltellate fatali

Si svolgerà lunedì l'interrogatorio di convalida dell'arresto del diciassettenne accusato dell'omicidio di Michelle Maria Causo a Primavalle. Roma. Un quadro accusatorio solido, fatto di testimoni, impronte e anche mezze ammissioni quello che ha portato all'arresto del giovane. Con il passare delle ore emergono dettagli su quanto accaduto a via Dusmet, nell'appartamento in cui risiedeva il giovane e trovano risposte quasi tutti i punti da chiarire. È proprio in via Dusmet che si è consumato l'omicidio, verosimilmente tra le 11.30 e le 14.

Le ultime ore di Michelle

A collocare Michelle Maria Causo lontana da casa è suo padre, tornato da Bologna dove è stato raggiunto dalla notizia mentre stava per sottoporsi a un'operazione. L'ultimo saluto alle 11. Intervistato, insieme alla madre di Michelle, da 'Ore 14' programma di Rai2 racconta: "Verso le 11 ha detto al nonno 'esco mezz'ora con gli amici poi torno per preparare il pranzo'. Noi poi l'abbiamo chiamata e squillava a vuoto. Poi dall'una meno dieci il telefono non squillava più". Molto probabilmente l'assassino aveva infatti spento il telefono, dopo aver già ucciso Michelle. Secondo quanto si apprende a ucciderla sarebbero state sei coltellate, inferte in più parti del corpo con un coltello da cucina. L'arma è stata individuata e sequestrata e sarà oggetto di analisi.

Il movente: tante ipotesi, poche certezze

Perché Michelle era andata a trovare quello che poi si è trasformato nel suo carnefice? Suo padre, sempre a RaiDue, avanza un'ipotesi. "Era innamorato penso, non lo so, lei lo ha respinto perché lei ha un ragazzo da quasi due anni dall'altra parte di Roma, che ora è disperato. Non era incinta, lui non era niente, non stavano insieme, era un amico". Come riportato già giovedì mattina da RomaToday da subito la pista passionale era stata esclusa, proprio per l'assenza di rapporti intimi tra i due. A metà mattinata gli inquirenti hanno smentito ufficialmente quanto trapelato su altri organi di stampa, ovvero che Michelle fosse incinta e che tra i due vi fosse una relazione. Ora però, dalle parole del papà di Michelle, la pista di un tentativo di avvicinamento, respinto che ovviamente chi indaga vaglierà con attenzione.

La certezza è quella di un omicidio giunto al culmine di una lite. Cosa l'abbia provocata è oggetto di indagine e decisivo per capire il quadro sarà l'interrogatorio di lunedì. Difficile invece avere risposte - almeno non nell'immediato - dai cellulari dei due. Sparito quello di lei, mentre dal cellulare dell'accusato sarebbero state cancellate alcune chat attraverso le quali si potevano dare risposte immediate ai dubbi.

Secondo quanto risulta a RomaToday tra le ipotesi ci sarebbe anche quella di un debito che il 17enne avrebbe avuto con la vittima. Michelle sarebbe andata a casa del giovane (che conosceva in quanto amici) per chiarire e rivendicare il dovuto. Da lì sarebbe scoppiata la lite. Parole grosse, fino a quando l'assassino non ha impugnato il coltello da cucina, uccidendo la sua coetanea che ha cercato di difendersi.

Il cadavere di Michelle chiuso in un sacco

A questo punto, molto probabilmente, l'assassino ha spento il cellulare della vittima ed ha deciso di provare a disfarsi del cadavere. Ha preso un sacco nero e ha infilato il corpo di Michelle all'interno. Uscito sul pianerottolo, secondo quanto emerso, ha incontrato un vicino che alla vista del sangue ha chiesto informazioni ricevendo come risposta: "Nel sacco c'è del pesce". Interpellato dai giornalisti presenti in via Dusmet ieri mattina, il residente ha ricostruito: "Alle 2.15 io e la mia ragazza eravamo in un parco qua vicino. Quando siamo rincasati e c'era un carrello del supermercato fuori dal portone vuoto e ho pensato 'qualcuno deve uscire con qualcosa'. Sono rimasto in casa fino alle 15.16, dopodiché sono uscito di nuovo e ho visto il ragazzo con il sacco e le scale erano piene di sangue. Ci ho parlato perché non riuscivo a passare e lui mi ha detto di scavalcare il sacco che bloccava l'uscita. Gli ho anche chiesto se avesse bisogno di un aiuto a trasportarlo e cosa ci fosse dentro, mi ha risposto "del pesce". Così mi sono insospettito e ho chiamato la polizia".

Nel frattempo, il giovane poi arrestato, con il carrello e in pieno giorno, ha percorso i 150 metri che dividono via Dusmet da via Borgia, luogo dove ha abbandonato il cadavere. Qui il corpo è stato trovato dalla polizia, avvolto in un sacco e in una coperta gialla. Pochi minuti dopo, riavvolgendo il nastro, i poliziotti sono risaliti al luogo del delitto e quindi all'assassino.