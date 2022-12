Marito e moglie uccisi con una mannaia durante la cena per il pensionamento: fermato il figlio

Duplice omicidio nell'Agrigentino: marito e moglie, il 66enne Giuseppe Sedita e la 62enne Rosa Sardo, sono stati uccisi nella loro abitazione, al terzo piano di un complesso di case popolari in contrada Stazione a Racalmuto. I carabinieri hanno fermato Salvatore Sedita, 34enne figlio della coppia: è sospettato di essere l'autore del duplice delitto. È stato bloccato mentre girovagava, a piedi, per le vie del paese. Indossava abiti puliti, per niente sporchi di sangue. Il giovane è stato condotto in caserma e vi è rimasto praticamente per l'intera notte. I cadaveri di marito e moglie sono stati scoperti dalla figlia che aveva provato a mettersi in contatto con loro: non riuscendo a raggiungerli al telefono, martedì pomeriggio la donna è andata nella loro abitazione e ha trovato i loro corpi per terra, tra il soggiorno e la cucina, in una pozza di sangue. Marito e moglie erano abbracciati.

In quell'appartamento avrebbe dovuto esserci una festa. Giuseppe Sedita avrebbe festeggiato proprio ieri sera il pensionamento da operaio della forestale, con una cena insieme ad amici e familiari. Alcuni vicini di casa hanno riferito di precedenti liti fra i coniugi uccisi e il figlio. Nessuno si era però allarmato. In serata i carabinieri hanno trovato una mannaia da macellaio distante pochi metri dai cadaveri: potrebbe essere l'arma del delitto. La coppia è stata trucidata. E chi lo ha fatto era preda di una furia inaudita perché anche le mura e il tetto pare che fossero ricoperti di schizzi e macchie di sangue.

Non è certo quando sia avvenuto il duplice delitto, ma ieri sera sembrava essere impossibile che fosse avvenuto nel pomeriggio di martedì: saranno gli accertamenti degli specialisti dell'Arma dei carabinieri e le autopsie sulle salme a fare chiarezza. Sul posto, insieme ai carabinieri, sono intervenuti il pubblico ministero di turno Gloria Andreoli e il medico legale Cataldo Ruffino. I carabinieri del reparto scientifico hanno eseguito i rilievi necessari. Stamattina arriveranno anche gli specialisti del Ris-reparto investigazioni scientifiche di Messina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Duplice omicidio a Racalmuto: le immagini | Video Giuseppe Caruana/AgrigentoNotizie