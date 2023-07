Raffaele Balsamo ucciso in casa, il killer incastrato da un braccialetto col cuore e da un video

Svolta nelle indagini per l'omicidio di Raffaele Balsamo, il 28enne ucciso a giugno dello scorso anno ad Afragola. La sua è stata un'esecuzione in piena regola: è stato colpito da diversi colpi di pistola mentre era ai domiciliari. Oggi, 10 luglio, i carabinieri di Casoria hanno notificato l'arresto a un 48enne, che si trova già in carcere per un'altra vicenda.

L'arresto arriva al termine di lunghe indagini. Tre gli elementi che si sono rivelati importanti. Il primo è un video, che immortala una lite tra la vittima e l'indagato. È stato poi trovato un braccialetto - con l'incisione di due iniziali e un cuore - dal quale è stato estratto il dna del presunto killer. Infine Balsamo è stato freddato a casa della compagna, e proprio la donna sembra essere al centro di una contesa amorosa tra vittima e accusato. Nel corso delle indagini sono anche state eseguite intercettazioni telefoniche e ambientali ed è stata disposta l'acquisizione di tabulati di traffico telefonico e telematico.

Il video finito agli atti è tratto dalle immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza attivo all'esterno della casa dove si è consumato l'omicidio. Si vede la vittima litigare furiosamente con l'indagato. Dopo circa tredici minuti dalla colluttazione, un'auto torna verso casa di Balsamo e poco dopo si sentono gli spari. Non solo. All'interno della corte condominiale, dove è avvenuta la lite i carabinieri hanno trovalo un braccialetto con incise due lettere intervallate da un cuore. Analizzato dal reparto Ris, è stato rilevato il Dna dell'indagato. I tabulati telefonici acquisiti hanno poi dato ulteriore prova della sua presenza.

Quanto al movente, sarebbe di natura sentimentale. "Le indagini - si legge in una nota dell'Arma - nonostante il clima di forte reticenza, consentivano di comprendere come la compagna della vittima fosse stata in passato sentimentalmente legata all'indagato. L'incrinarsi del rapporto tra la vittima e la sua compagna, con continue liti - accese e violente - sarebbe stato riferito all'indagato che avrebbe deciso di affrontare la vittima per chiedere conto dei suoi comportamenti".

Sono in corso accertamenti per chiarire la posizione di un'altra persona, identificata, presente quando è avvenuta la lite. Altre indagini sono invece focalizzate sull'arma usata per il delitto. Si deve capire da dove provenga e dove fosse custodita.

