Raffaele Capriati freddato con 4 colpi di pistola, ipotesi super testimone

Una persona, con molta probabilità una donna, potrebbe avere assistito all'omicidio di Raffaele Capriati, il 39enne nipote del boss Antonio Capriati ucciso con quattro colpi di pistola il 1° aprile a Bari. Gli inquirenti pensano che Capriati fosse in auto con un'altra persona, quest'ultima quindi avrebbe assistito all'esecuzione e poi sarebbe poi scappata con la stessa vettura. Le telecamere di videosorveglianza della zona dell'agguato potrebbero dare utili indicazioni. Gli agenti della squadra mobile della questura di Bari stanno analizzando fotogramma per fotogramma, gli accertamenti sono coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari.

Lello Capriati freddato con quattro colpi di pistola

Capriati era in auto quando è stato avvicinato da una moto, probabilmente con due persone a bordo. Sono stati esplosi quattro colpi: tre alla testa e uno alle spalle. Il commando è fuggito, a terra sono rimasti i frammenti di vetro del finestrino. Per uccidere hanno usato un revolver. L'autopsia che sarà eseguita nelle prossime ore all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari darà altre indicazioni sull'omicidio.

Per chi indaga accanto a Capriati c'era una persona - l'ipotesi prevalente è che si tratti di una donna ma non la moglie - che è poi scappata. Non è chiaro se sia rimasta in auto, se sia scesa spontaneamente o sia stata costretta dal commando. Tutte ipotesi al momento senza riscontri.

A Bari cresce la paura per un nuova guerra di mafia

Raffaele (detto Lello) Capriati era figlio di Sabino e nipote del boss indiscusso di Bari Vecchia Antonio Capriati. Era stato scarcerato a fine agosto 2022 e il suo ritorno in libertà era stato accolto a Bari Vecchia da festeggiamenti, fuochi d'artificio e video sui social. Era stato condannato a 17 anni per concorso nell'omicidio del 16enne Michele Fazio, ucciso per errore nella faida tra i clan mafiosi Capriati e Strisciuglio mentre rientrava a casa, nel cuore di Bari Vecchia, il 12 luglio 2001. A sparare per errore al ragazzino fu Leonardo Ungredda (ucciso nel 2003). Per il delitto furono condannati altri componenti del commando, Raffaele Capriati e Francesco Annoscia, rispettivamente a 17 anni e a 15 anni e 8 mesi, e Michele Portoghese, all'epoca 17enne. Lo scopo del commando era vendicare l'uccisione di Francesco Capriati, 24 anni, altro nipote del boss "Tonino", ucciso due settimane prima, il 29 giugno. Il loro obiettivo era Marino Catacchio, 31 anni (assassinato nel 2008), che loro ritenevano l'autore del delitto. Non trovando Catacchio, decisero di far fuori Vito De Felice contro il quale Ungredda sparò, ma il proiettile colpì alla testa il ragazzino.

Il 21 novembre del 2018, nel rione Japigia di Bari, davanti alla moglie e al figlio, era stato ucciso Domenico Capriati, fratello di Lello. Secondo gli investigatori Lello potrebbe aver preso il posto del fratello nella gestione degli affari di famiglia, in qualche modo legati al mondo delle discoteche. Il suo omicidio è il segno che la tregua tra clan è saltata, e a Bari ora si teme una nuova guerra di mafia. Il prefetto ha convocato per giovedì prossimo una riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza Per il sindaco, Antonio Decaro, "la città non può vivere nel terrore dell'attesa di un regolamento di conti tra clan. È importante agire subito per bloccare qualsiasi potenziale recrudescenza".