Raffaele Cinque morto precipitando dal balcone per sfuggire ai killer, il commando ha lasciato una traccia

Quella di Raffaele Cinque, il cinquantenne trovato morto la notte del 20 gennaio a Napoli in via dello Scirocco, è stata un'esecuzione da film. Qualcuno è entrato nella sua casa e ha aperto il fuoco, lui per scappare si è lanciato dal balcone ed è morto. Chi lo inseguiva però ha voluto avere la certezza che il compito fosse portato a termine e ha sparato - dall'alto - sul corpo. Proprio i bossoli trovati sono la traccia lasciata dal commando da cui partono gli inquirenti.

Gli agenti del commissariato di Secondigliano e gli uomini della squadra mobile di Napoli sono intervenuti dopo la segnalazioni alla centrale operativa della polizia di un cadavere in strada. Ora dopo ora si è ricomposto il quadro di un agguato: i killer sono entrati in casa facendosi aprire la porta, probabilmente perché conoscevano bene la vittima. Poi gli spari, Cinque ha tentato una fuga disperata lanciandosi nel vuoto dal secondo piano. Chi lo voleva morto non si è fermato e Cinque è stato giustiziato con colpi dall'alto.

Almeno otto i colpi di pistola calibro 7x65 esplosi, gli ultimi due quando Cinque si era già buttato giù, I primi rilievi confermerebbero che a sparare sia stata una sola arma da fuoco ma gli investigatori pensano che fossero due o più i membri del commando che ha aperto il fuoco.

Gli investigatori stanno indagando sui bossoli trovati, stanno vagliando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, stanno anche analizzando il telefonino di Cinque nella speranza che messaggi e telefonate diano informazioni utili alle indagini.

Cinque è ritenuto un criminale di piccolo taglio, orbitante comunque nell'ambiente del clan Contini, a suo carico ci sono precedenti per reati contro il patrimonio come furto, un "cavallo di ritorno" e altri precedenti della stessa caratura. Non è chiaro se il delitto sia collegato con la sua vicinanza al clan o se Cinque abbia potuto fare qualche sgarro a qualcuno che abbia deciso di fargliela pagare.