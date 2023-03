Spari tra la folla, Raffaele Malvone ucciso in strada

Spari in pieno giorno, tra la folla. A Torre Annunziata, in provincia di Napoli, un ragazzo di 29 anni è stato trucidato a colpi di arma da fuoco oggi domenica 26 marzo. La vittima è Raffaele Malvone, pluripregiudicato considerato vicino al clan camorristico Gionta. Malvone è rimasto vittima di quello che sembra un vero e proprio agguato. È stato raggiunto dai proiettili mentre si trovava all'esterno di una salumeria in via Plinio poco dopo le 13. A sparare sono state due persone in sella a uno scooter, fuggite via subito dopo. Almeno tre i colpi esplosi.

Malvone - conosciuto come "Valentini" - è morto in ambulanza mentre veniva trasportato d'urgenza all'ospedale di Castellammare di Stabia. Indagano sull'accaduto gli agenti della polizia.