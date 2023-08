Rapina in tabaccheria finisce nel sangue: titolare uccisa a coltellate

Una donna di 72 anni, Francesca Marasco, è stata uccisa a coltellate durante una rapina avvenuta nella mattina di oggi, lunedì 28 agosto, nella tabaccheria di via Marchese De Rosa a Foggia. La vittima, titolare dell'esercizio commerciale, è morta a causa di numerose coltellate.

Omicidio in una tabaccheria: titolare uccisa a coltellate

I sanitari del 118, al loro arrivo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Il corpo, riverso a terra vicino al bancone, sarà sottoposto a un primo esame del medico legale. L'arma è stata ritrovata dai carabinieri a poche decine di metri dall'attività commerciale. È stato un cliente della tabaccheria, entrato per fare degli acquisti, a scoprire il corpo della donna riverso a terra e ad allertare le forze dell'ordine e i soccorsi. Sul posto i carabinieri e la polizia locale che ha provveduto a deviare il traffico. Proprio oggi la rivendita aveva riaperto dopo le ferie. Al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Al momento, nessuna pista è esclusa.

L’omicidio riporta alla mente un altro analogo caso del 2020: la sanguinosa rapina al bar Gocce di Caffè e la morte di Francesco Traiano.

+notizia in aggiornamento+

