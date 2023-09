La furibonda lite, poi le coltellate: ucciso uomo di 47 anni

Omicidio nella notte tra il 20 e il 21 settembre a Ravenna. La vittima è un uomo di 47 anni. È morto in ospedale, dove è arrivato in fin di vita dopo essere stato colpito più volte con un'arma da taglio. C'è un sospettato: un 62enne portato in questura.

Secondo quanto ricostruito, il 47enne è stato aggredito mentre si trovava in casa: un appartamento in una zona centrale della città. Con lui ci sarebbe stato il 62enne. Tra i due sarebbe scoppiata una lite, per motivi ancora da accertare. Allora il 62enne avrebbe impugnato un coltello ferendo il rivale. Soccorso e portato in ospedale, il 47enne è morto poco dopo. Il presunto autore è stato individuato dalla polizia in poco tempo. Sul posto la Scientifica per i rilievi di rito, si sta cercando l'arma del delitto.

