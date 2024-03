Sgozza il padre e poi chiama il fratello: "L'ho ucciso"

Litiga col padre, lo uccide a coltellate e poi chiama il fratello raccontando tutto. Tragedia familiare, nella serata di ieri 5 marzo a Eboli, in provincia di Salerno, dove si è consumato un omicidio. Riccardo Santimone, 76 anni, gommista in pensione, è stato sgozzato in casa nel rione della Pace di Eboli. Il figlio Vincenzo, 47enne disoccupato, ha confessato. L'uomo, che pare abbia problemi psichici, è in stato di fermo.

A dare l'allarme è stato il fratello maggiore del 47enne, subito dopo avere ricevuto la telefonata, Negli stessi minuti anche i vicini di casa, allarmati dalle urla, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul luogo del delitto sono intervenuti il medico legale e la squadra rilievi del comando provinciale dei carabinieri di Salerno Pochi i dubbi sulla dinamica. L'arma del delitto è un coltello da cucina, già sotto sequestro.