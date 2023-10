Oltre 15 coltellate per ucciderla: Pierina Paganelli ha lottato col suo assassino

Sono oltre 15 le coltellate che hanno ucciso Pierina Paganelli, la 78enne ritrovata cadavere nella prima mattinata di mercoledì sulle scale del condominio di via del Ciclamino, a Rimini, dove abitava. La prima ispezione del corpo, effettuata dal medico legale, ha evidenziato come l'assassino abbia infierito su collo, torace e schiena e come ci fossero ferite da difesa sulle braccia.

La vittima, quindi, ha lottato col suo killer prima di essere lasciata esanime sul pavimento tra le due porte antincendio che separano i garage dalla tromba delle scale che porta agli appartamenti. Ulteriori particolari, tuttavia, potranno emergere con l'autopsia che il sostituto procuratore Daniele Paci, che coordina le indagini, ha disposto sul corpo della 78enne e che sarà eseguita nei prossimi giorni. L'esame autoptico, inoltre, dovrà approfondire se l'assassino abbia usato violenza sessuale sulla vittima. Un dettaglio inquietante emerso dal fatto che il cadavere della donna è stato trovato con la gonna strappata e la biancheria intima fuori posto.

A scoprire il corpo era stata, mercoledì mattina intorno alle 8.30, la nuora dell'anziana, Manuela Bianchi, che aveva dato l'allarme facendo accorrere il personale della Polizia di Stato. La donna, dopo il ritrovamento, è stata portata in Questura dove gli inquirenti della Squadra Mobile l'hanno ascoltata per oltre 20 ore e solo intorno alle 4 del mattino è uscita dagli uffici di piazzale Bornaccini. Allo stesso tempo gli investigatori hanno acquisito anche il fascicolo sul controverso episodio accaduto al figlio 54enne Giuliano Saponi.

L'uomo, lo scorso 7 maggio, era stato ritrovato lungo via Coriano poco lontano dalla sua abitazione riverso sull'asfalto da un gruppo di parrocchiani che stavano effettuando un pellegrinaggio a piedi verso Montefiore coi sanitari del 118 che già si stavano occupando del ferito. Saponi presentava sul corpo numerose lesioni che, in un primo tempo, avevano fatto ipotizzare a un incidente stradale provocato da un pirata che era poi fuggito. Il 54enne, da quel giorno, è ricoverato alla Sol et Salus per i gravi traumi.

Secondo quanto emerso, inoltre, il delitto dovrebbe essere stato commesso diverse ore prima del ritrovamento del cadavere. Pierina Paganelli, nella serata di martedì, aveva partecipato a un incontro di preghiera coi Testimoni di Geova terminato il quale era tornata a casa con la propria auto. La donna, il cui corpo indossava gli stessi indumenti con cui era uscita, sarebbe quindi rincasata lasciando la vettura nel garage con il killer che l'avrebbe aspettata nel sotterraneo per poi aggredirla mentre imboccava la porta che portava alle scale del condominio. Indagini, quindi, ancora aperte con gli inquirenti che stanno lavorando a tutto tondo mentre i famigliari della vittima hanno nominato l'avvocato Monica Lunedei per essere tutelati e non si esclude che possano nominare anche un loro perito di parte per l'autopsia.

