Rissa tra giovani in strada: morto un ragazzo di 22 anni

Un ragazzo di 22 anni morto e un altro di 16 ferito a coltellate in modo grave. È il pesantissimo bilancio di una rissa scoppiata in strada tra diverse persone a Pessano con Bornago (Milano), in via Monte Grappa, poco prima della mezzanotte di giovedì. Sul posto sono stati soccorsi due pazienti dal personale del 118, arrivato venti minuti prima della mezzanotte con ambulanza e automedica. Il più grave dei due era un ragazzo italiano, classe 1999. Il giovane è stato trasportato presso l'ospedale di Monza d'urgenza, con ferite di arma da taglio al torace, ed è morto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso.

Rissa tra giovani a Pessano con Bornago con omicidio: morto un ragazzo di 22 anni

L'altra persona soccorsa è un italiano di 16 anni: è stato ricoverato presso l'ospedale di Melzo con ferite alla testa ma non è in pericolo di vita, stando a quanto rivelano fonti dell'Azienda regionale emergenza urgenza. Le indagini di quanto accaduto sono in mano ai carabinieri del Comando provinciale di Milano. I rilievi e gli accertamenti sono stati svolti dalla S.I.S. del Nucleo investigativo.