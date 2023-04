Omicidio Rkia Hannaoui: la giovane madre uccisa in cucina, prima svolta dall'autopsia

Ci sono le prime certezze nel fitto giallo che ha scosso il Polesine. Nessun malore, nessuno "strano" incidente domestico. Uccisa con un colpo di arma da fuoco. L'autopsia ha spazzato via ogni dubbio sulla morte di Rkia Hannaoui, la 31enne di origine marocchina trovata agonizzante dai figli piccoli il 28 marzo nella sua casa di Ariano Polesine, in provincia di Rovigo, e morta in ospedale dopo una breve e straziante agonia.

Ieri in serata, con una nota, la procura di Rovigo ha comunicato i primi risultati dell'accertamento del medico legale. Nella testa della vittima, nella regione temporale sinistra, c'è un foro d'ingresso riconducibile a un proiettile di metallo, che è stato estratto dalla regione temporo-parietale. Sarebbe calibro 22, è la prima ipotesi ma si attendono ulteriori esami balistici per avere tutti i dettagli necessari alle indagini. "È escluso in questa fase - scrive la procura - che il colpo d'arma da fuoco sia stato esploso a contatto, ovvero a distanza ravvicinata". Dunque qualcuno ha sparato e ucciso, non da vicino, la giovane donna.

L'indagine finora è stata a carico di ignoti. A trovare la donna, esanime in cucina, erano stati i suoi figli di 8 e 11 anni. Avevano chiesto aiuto al vicino (al quale sono stati sequestrati i fucili), che è anche il proprietario del casolare dove viveva la vittima. Il marito, quando è stato dato l'allarme, si trovava fuori casa al lavoro, l'alibi è inscalfibile. Rkia viveva da anni insieme al marito e ai due figli in quel casolare di campagna. Si escluderebbe del tutto la pista familiare perché la coppia viene descritta come felice, affiatata. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani locali, gli inquirenti ieri avrebbero scavato negli immediati dintorni della casa di via Fine, verosimilmente per cercare la pistola. Ma certezze non ce ne sono e il giallo sembra essere ben lontano dalla conclusione.