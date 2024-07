Spari da un'auto: donna di 40 anni uccisa a colpi di pistola in strada

Femminicidio a Roma dove una donna è stata uccisa a colpi di arma da fuoco poco prima delle 14. È successo in via degli Orseolo, periferia sud-ovest della capitale. Come riferisce RomaToday, la vittima è una quarantenne fisioterapista. A sparare è stato un uomo che si trovava a bordo di un'auto di piccola cilindrata. L'omicida si è poi dileguato. Dopo vari tentativi di rianimarla da parte del 118 la donna è stata dichiarata morta. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini.