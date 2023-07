Sgozzato in mezzo alla strada nel cuore di Roma

Omicidio in strada mercoledì sera a Roma. Su segnalazione di un passante, intorno alle 21 sono intervenuti i carabinieri che hanno trovato il corpo senza vita di un uomo all'Esquilino. Killer in fuga. Succede tutto a due passi dal Colosseo, in via della Domus Aurea. La vittima aveva una profonda ferita alla gola, provocata presumibilmente da un coccio di bottiglia, secondo quanto riporta RomaToday.

L'uomo era in una pozza di sangue. Senza documenti, al momento non è stato possibile identificarlo: potrebbe essere un cittadino pakistano. Le indagini sono solo all'inizio, sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i carabinieri. Non viene esclusa nessuna ipotesi investigativa.

Continua a leggere su Today.it...