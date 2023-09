Omicidio a Roma: donna uccisa a coltellate nell'androne di un palazzo

Omicidio a Roma, in zona Monte Mario. Una donna di 52 anni è stata trovata morta nell'androne di un palazzo di via Giuseppe Allievo, in zona Monte Mario. A lanciare l'allarme i residenti che l'hanno ritrovata riversa a terra, in una pozza di sangue.

Dai primi accertamenti sembrerebbe che la donna sia stata accoltellata più volte all'addome. Sull'omicidio indaga la squadra mobile. In corso una caccia all'uomo nella zona.

in aggiornamento.