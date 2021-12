Ucciso a colpi di pistola nell'androne di un palazzo, caccia al killer

Omicidio a Roma: un uomo di 30 anni è stato trovato morto sabato mattina in un palazzo di via Francesco Maria Greco, zona Torrevecchia, periferia Ovest della Capitale. Sul suo corpo almeno tre ferite da arma da fuoco.

L’uomo, stando ai primi accertamenti, è un cittadino romeno con diversi precedenti di polizia. Il suo corpo senza vita è stato trovato nell’androne del palazzo, nei pressi dell’ascensore, come se fosse appena sceso o stesse per salire sulla cabina quando è stato raggiunto dal killer. A dare l'allarme alcuni residenti che hanno sentito rumori di scoppio e hanno chiamato il 112.

Dai primi rilievi sembra che il trentenne sia stato ucciso a colpi di pistola. I proiettili lo hanno raggiunto a un fianco e all'addome.. Le indagini sono in corso e gli investigatori della Squadra Mobile stanno ancora raccogliendo le prime testimonianze. Da chiarire in primo luogo che cosa facesse in quel palazzo di via Greco (dove non risiedeva ufficialmente) e se vi sia entrato per sfuggire all'assassino, o se lo abbia incontrato proprio nel palazzo.