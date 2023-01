Uomo ucciso a coltellate in casa, fermata la moglie

Tragedia familiare in provincia di Brescia, a Nuvolento. Un uomo di 59 anni è stato ucciso in casa ieri sera, sabato 28 gennaio. La vittima è Romano Fagoni, ed è stato raggiunto da alcune coltellate alla gola. Fermata per l'omicidio la moglie Raffaella Ragnoli, di tre anni più giovane.

L'aggressione mortale sarebbe arrivata al culmine di una lite tra marito e moglie. Tutto sarebbe avvenuto nella cucina del loro appartamento di via Carlina. In casa c'era il figlio minorenne della coppia, sarebbe stato proprio lui a chiamare i soccorsi. (Articolo in aggiornamento)