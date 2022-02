L'omicidio di Rosa Alfieri, il vicino di casa confessa: "L'ho uccisa"

Confessa l'omicidio, ma nega le violenze. Elpidio D'Ambra - il manovale 31enne fermato ieri per l'omicidio di Rosa Alfieri, la ragazza trovata senza vita nell'abitazione di Grumo Nevano (Napoli) dove l'uomo viveva - ha confessato di avere ucciso la 23enne. Ha detto di essere stato spinto a farlo da "voci nella mia testa".

L'uomo aveva fatto perdere le sue tracce ed è stato bloccato non lontano dall'ospedale San Paolo. D'Ambra ha confessato davanti al sostituto procuratore di Napoli Nord. Secondo quanto riporta l'agenzia Ansa, il 31enne è stato individuato anche grazie alla testimonianza del tassista che l'ha accompagnato a comprare dei vestiti nuovi. Dopo aver lasciato il cliente, ha avvertito il 113. D'Ambra, dopo una notta passata a girovagare, ieri mattina si era disfatto degli abiti che indossava e del cellulare. Solo dopo, colto da malore, è andato all'ospedale dove è stato riconosciuto dalla polizia.

Rosa, morta strangolata

Nel pomeriggio di martedì il corpo di Rosa, 23 anni e un lavoro nella tabaccheria del fidanzato, viene trovato privo di vita nell'appartamento del vicino di casa in via Risorgimento. Dell'uomo però nessuna traccia. C'è solo il cadavere della ragazza riverso sul letto. Nessuna ferita visibile ma - dicono poi i medici - segni di strangolamento.

Inizia la caccia all'uomo. Emerge che il vicino di casa abitava in quell'appartamento da pochi giorni, lo aveva preso in affitto da un parente della ragazza. La palazzina intera è della famiglia Alfieri. Mentre in strada, davanti al portone, amici e familiari lasciano un fiore, un biglietto, per ricordare Rosa, i carabinieri iniziano a passare al setaccio la città. Solo ieri, mercoledì, il 31enne viene rintracciato.

"Gravi indizi"

E' omicidio volontario il reato ipotizzato nel decreto di fermo emesso dalla Procura a carico di Elpidio D'Ambra. Sono stati due poliziotti, che si trovavano all'interno dell'ospedale per altro servizio, a notare l'uomo, immediatamente riconosciuto grazie alle foto segnaletiche diffuse dai Carabinieri a tutte le forze dell'ordine, e lo hanno bloccato. D'Ambra si trova ora nel carcere di Poggioreale, in attesa dell'udienza di convalida del fermo.

Proseguono le indagini per accertare il movente dell'omicidio e tutte le circostanze relative alla fuga del 31enne.

Una fiaccolata per Rosa

La comunità di Grumo Nevano ieri sera ha voluto ricordare Rosa Alfieri con una fiaccolata proprio davanti al palazzo in cui viveva ed è stata assassinata. Assenti i familiari più prossimi, alla celebrazione spontanea ha preso parte anche il sindaco Gaetano Di Bernardo. (video di NapoliToday)