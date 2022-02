Omicidio Rosa Alfieri, la madre dell'assassino: "Non è più mio figlio"

"Non è più mio figlio. Ne facciano quello che vogliono, io son pronta anche a testimoniare contro di lui". E' continuamente rotta dal pianto la voce della madre di Elpidio D'Ambra, il 31enne che ha confessato l'omicidio di Rosa Alfieri, avvenuto a Gumo Nevano (Napoli) il 1° febbraio. Raggiunta al telefono, la donna non vuole rendere pubblico il suo nome perché non vuole che venga collegato a quello del figlio.

"Sono a pezzi - racconta - non so come spiegarmi quello che è sucesso. Non voglio più sapere nulla di Elpidio. Soffro molto, ma non per lui. Soffro per Rosa e per i suoi genitori. Ha distrutto due famiglie". La madre del presunto assassino, accusato di omicidio volontario, usa parole durissime: "E' un mostro, non so cos'altro dire. Continuo a pensare quanto avrà sofferto quella povera ragazza. La mia è una famiglia per bene, lavoriamo tutti. Di lui facciano quello che vogliono, lo diano da mangiare ai porci. Quello che ha fatto lo fa solo un mostro".

Video di Massimo Romano, redazione di NapoliToday