Svolta nell'omicidio della madre del "tiktoker" Donato De Caprio

Una donna, S.R 47 anni, è stata fermata dopo essere stata portata in Questura a Napoli e interrogata in merito alla morte di Rosa Gigante, 72enne aggredita e uccisa in casa sua nel quartiere Pianura di Napoli al termine di quella che si presume una lite. L'assassino avrebbe anche tentato di dare fuoco al corpo.

L'omicidio ha suscitato clamore sia per l'efferatezza sia perché la donna è la mamma del celebre food influencer Donato De Caprio, il salumiere della Pignasecca divenuto famoso grazie ai suoi panini confezionati e presentati con humor tutto napoletano e al fortunato slogan "con mollica o senza?". Una star dei social in continua ascesa con 3 milioni di follower.

Ancora tutta da chiarire la dinamica dei fatti, anche se gli indizi portano ad una lite di vicinato. La donna interrogata sarebbe infatti una donna che vive nella stessa palazzina di via Vicinale Sant'Aniello dove abitava anche Rosa Gigante, al primo di due piani di un complesso di edilizia popolare.

Tanti i curiosi che subito si sono radunati davanti alla casa della donna e diverse le testimonianze - soprattutto femminili - di chi è pronto a giurare di una vicinanza non sempre pacifica all'interno di quel palazzo.

Tra i primi ad arrivare - protetto da amici e familiari - il figlio Donato. Sul corpo della vittima erano presenti evidenti segni di aggressione e tracce di bruciature. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.