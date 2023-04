L'omicidio della madre del tiktoker Donato De Caprio, ipotesi lite con la vicina per la posta

Un "Sì, sono stata io" seguito da una serie di "Non ricordo". Dopo ore di interrogatorio Stefania Russolillo, la donna di 47 anni fermata martedì sera per l'omicidio a Napoli di Rosa Gigante, 72 anni, avrebbe ammesso solo in parte le sue responsabilità.

Il delitto è avvenuto nel quartiere di Pianura, la vittima era molto nota. Il figlio, Donato De Caprio, ha una salumeria "Con mollica o senza" ed è un noto "tiktoker" con tre milioni di follower sui

social.

Rosa Gigante e Stefania Russolillo erano vicine di casa, con rapporti piuttosto burrascosi. L'indagata avrebbe ricostruito in modo confuso anche il movente, legato a futili motivi come il presunto furto della posta e altri dispetti che avrebbe subito dalla 72enne. Secondo quanto emerso finora, Rosa Gigante sarebbe stata uccisa al culmine di una lite. Prima un colpo alla tempia con un martello, poi strangolata con un filo di ferro e data alle fiamme. Il medico legale ha infatti trovato sul corpo tracce di un principio di combustione.