La mamma del tiktoker uccisa (forse) dopo una lite per le bollette sparite

Rosa Gigante, la donna di 72 anni trovata morta in casa nel quartiere Pianura a Napoli, potrebbe essere stata prima colpita con un oggetto contundente e poi strangolata con un cavo, forse un tubicino dell'aerosol. Si tratta di una delle ultime ipotesi sul dramma che si è consumato martedì 18 aprile nel complesso di ex case popolari di via vicinale Sant'Aniello e costato la vita alla madre del noto "tiktoker" Donato De Caprio. Per avere certezze sulle cause della morte bisognerà però attendere il responso dell'autopsia. Certo è che chi ha ucciso l'anziana ha poi tentato di bruciare il corpo, forse per eliminare le prove oppure per inscenare un incidente.

Omicidio di Rosa Gigante, le ipotesi sul movente

Per l'omicidio è stata fermata Stefania Russolillo, 47 anni, vicina di casa della vittima di cui si sa solo che era in cura presso un centro di igiene mentale. La donna avrebbe fatto alcune ammissioni ma non ha confessato il delitto. Sul movente la pista che viene ritenuta più plausibile è quella di una lite tra vicine di casa, sebbene ieri il legale della famiglia della vittima abbia avanzato una nuova ipotesi.

"Non escludiamo - ha spiegato alla stampa l'avvocato Hilarry Sedu - che la donna sia salita a casa della vittima per compiere un furto, pensando che la povera Rosa custodisse i frutti del successo del figlio", il salumiere Donato, molto noto in città (e sui social) per essere tra i titolari della salumeria di successo "Con mollica o senza" alla Pignasecca. Non solo. Secondo il legale in casa della donna uccisa potrebbe essere entrata una seconda persona, al momento senza identità.

Ipotesi. Il movente del litigio condominiale resta comunque quello ritenuto più verosimile. Una lite legata alla posta: la vittima avrebbe accusato la vicina di rubarle le bollette e addirittura di rovistare tra i suoi rifiuti. Da qui la richiesta di un incontro per avere un chiarimento. Che per Rosa si è trasformato in una trappola. "Ci sono tanti punti da chiarire e tanti interrogativi che attendono una risposta" ha detto l'avvocato della famiglia. "I figli sono tutti sotto choc e chiedono giustizia, vogliono sapere la verità sull'accaduto".

Le forze dell'ordine chiamate dal marito di Russolillo

Mercoledì il capo della squadra mobile di Napoli, Alfredo Fabbrocini, ha spiegato in conferenza stampa i punti certi della vicenda. Innanzitutto ad avvisare le forze dell'ordine è stato, verso le 12, il marito di Stefania Russolillo, vicina della vittima e presunta autrice del delitto. Gli agenti, arrivati nel complesso di ex case popolari di via vicinale Sant'Aniello, hanno trovato Rosa Gigante riversa supina con segni di violenza e bruciature, evidentemente dovute a un tentativo di dare fuoco al corpo. "Al momento non è ancora noto quale sia stata la causa della morte della signora Gigante", ha spiegato Fabbrocini, il quale ha sottolineato che sarà necessario aspettare gli esiti dell'autopsia.

Vicino alla vittima, all'altezza del collo, è stato trovato un pezzo di cavo che non è ancora chiaro se sia stato usato o meno dall'omicida. Si tratterebbe appunto di un tubicino dell'aerosol. Il che lascia supporre che la 72enne potrebbe essere stata strangolata. Ma su questo punto gli inquirenti non si sbilanciano.