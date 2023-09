Spari in una sala da biliardo: due morti. Clienti in preda al panico si lanciano dalla finestra

Due uomini sono stati trovati morti con ferite da arma da fuoco alla testa nella tarda serata di ieri all'interno di una sala biliardo di Mezzana, frazione del comune di Prato. Le vittime sarebbero due cittadini cinesi di cui non è stata accertata l'identità. Altri tre persone presenti nel locale si sarebbero lanciate dalla finestra in preda al panico e sono state trasportate in ospedale.

La sparatoria è avvenuta intorno alle 23 di lunedì 25 settembre. Sul posto sono intervenuti polizia, medico legale e il pubblico ministero di turno della Procura di Prato. Al momento le informazioni sull'accaduto sono piuttosto frammentarie. Fra le ipotesi investigative, oltre al duplice omicidio, c'è anche quella dell'omicidio-suicidio. Secondo quanto riferisce La Nazione, all'esterno della sala da biliardo, allestita al primo piano di un capannone, sarebbe stata trovata una macchina di grossa cilindrata con i finestrini abbassati e priva della targa anteriore.

Continua a leggere su Today...