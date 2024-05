Salvatore Coppola ucciso per una villa, il sicario assoldato con 20mila euro da un insospettabile

I rancori per una villa finita all'asta, un sicario ultrasessantenne assoldato con la promessa di ventimila euro e come mandante, un imprenditore di 72 anni sposato con una paladina della legalità. Quelli che sembrano gli elementi della trama di un film sono invece i tasselli messi insieme dagli inquirenti che indagano sull'omicidio di Salvatore Coppola, ingegnere ed ex collaboratore di giustizia ucciso a San Giovanni a Teduccio il 12 marzo scorso. L'arrestato è Gennaro Petrucci, marito dell'imprenditrice antiracket Silvana Fucito (non indagata, ndr). Per lui il gip di Napoli Antonio Baldassarre ha convalidato il provvedimento di fermo e ha emesso una misura cautelare in carcere. Riavvolgiamo il nastro e mettiamo in ordine tutti gli elementi.

Coppola è un ingegnere immobiliarista di 66 anni e ha dei trascorsi con la giustizia: dopo essere rimasto coinvolto in un’inchiesta per riciclaggio, ha iniziato a collaborare. Il 12 marzo l'omicidio: viene ucciso nel parcheggio di un supermercato di San Giovanni a Teduccio il 12 marzo scorso. In manette finisce il 73enne Gennaro Petrucci, marito dell'imprenditrice antiracket Silvana Fucito. È accusato di essere il mandante dell'omicidio. Avrebbe assoldato un sicario, pagandolo ventimila euro.

Le indagini sono condotte dalla finanza e della squadra mobile col coordinamento delle Dda. Secondo quanto ricostruito il movente è la disputa immobiliare per una villa da mille metri quadrati e piscina a Portici (Napoli). La villan viene sequestrata nell'aprile del 2014 dalla finanza a una società di Silvana Fucito, moglie dl Petrucci ed ex presidente dell'associazione "San Giovanni a Teduccio per la legalità", nell'ambito di un'indagine su una frode fiscale. Nel 2021 viene comprata da una società di San Giorgio a Cremano, ma l' aggiudicazione è contestata da Petrucci e Fucito i quali sostenevano che dietro la società di San Giorgio a Cremano vi fosse il 56enne Salvatore Abbate, con precedenti per riciclaggio e intestazione fittizia in favore di diversi clan camorristici tra cui i Mazzarella. Secondo la denuncia dei coniugi, in occasione di un sopralluogo effettuato presso l'immobile oggetto dell'asta Abbate si sarebbe fatto accompagnare da Salvatore Coppola.

Da qui per l'accusa nasce l'odio di Petrucci per Coppola. Il primo avrebbe quindi assoldato il 64enne Mario De Simone (il primo a essere stato fermato dalla polizia, ndr) per ucciderlo. Come ricompensa avrebbe promesso ventimila euro e la trattativa sarebbe emersa da alcune intercettazioni.

Per il gip, Petrucci avrebbe pianificato l'omicidio "senza manifestare alcun cedimento" con "una lucida determinazione omicida che non può essere trascurata"

Determinante per le indagini anche le intercettazioni captate nell'ambito di un'altra indagine grazie alle quali sono stati ricostruiti gli ultimi contatti di Coppola. Un video ha invece permesso di individuare il presunto killer. Fondamentale poi un errore: usare un'auto con gps per commettere l'omicidio. Ulteriori riscontri sono arrivati dall'intercettazione delle conversazioni tra De Simone e il fratello nelle quali si cita Petrucci.