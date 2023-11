Omicidio Saman, chiesto l’ergastolo per i genitori: "Nessun segno di pentimento"

Al termine della lunghissima requisitoria la pm Laura Galli ha chiesto l’ergastolo per i genitori di Saman Abbas e 30 anni per gli altri imputati nel processo. La ragazza pachistana è stata uccisa nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2021 a Novellara (Reggio Emilia) e sepolta in una buca, dove è stata trovata un anno e mezzo dopo. Le richieste di condanna più precisamente sono: ergastolo con due anni di isolamento diurno per il padre Shabbar Abbas e la madre Nazia Shaheen; trent'anni per lo zio Danish Hasnain e i cugini Nomanhulaq Nomanhulaq e Ikram Ijaz. La procura chiede la condanna per omicidio e soppressione di cadavere, l'assoluzione per il sequestro di persona.

Il padre di Saman avrebbe voluto parlare ma non gli è stato consentito, potrà farlo solo dopo le parti civili e le difese. Il corpo di Saman è stato ritrovato un anno fa, in un casolare vicino alla casa dove viveva la famiglia. Secondo il procuratore capo Calogero Gaetano Paci per questo "barbaro e brutale omicidio" non si è mai registrato un segno di pentimento: "Nessuno dei protagonisti, a cominciare dal padre, ha voluto degnare questa ragazza di una espressione di pietà". Proprio per questo servirebbe una sentenza con "un senso restitutorio dell'oltraggio alla vita che è stato compiuto".

"Saman aveva una forza sovversiva che esercitava inconsapevolmente: voleva solo vivere la sua vita, camminare mano nella mano per le strade di Bologna, scambiarsi un bacio". Parlando del fratello della vittima ha aggiunto: "Anche lui è vittima di una situazione familiare oppressiva e autoritaria, totalmente schiacciato nella sua libertà di determinazione".

