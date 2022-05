Mamma e figlia uccise a martellate: qualcuno è entrato nella casa sotto sequestro

Sono stati rotti i sigilli messi dalla procura di Busto Arsizio nella villetta di Samarate, in provincia di Varese, dove la scorsa settimana Alessandro Maja, 57 anni, ha ucciso la moglie Stefania Pivetta, un anno più giovane, e la figlia Giulia di 16 anni, per poi aggredire il figlio Nicolò di 23 anni, ancora ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Sono in corso le indagini per stabilire chi abbia rotto i sigilli e sia entrato nell'abitazione sotto sequestro.

"Dovremo capire se sono stati dei balordi o una ragazzata macabra. Al momento non sembra si tratti di ladri", ha detto all'Ansa il procuratore di Busto Arsizio Carlo Nocerino, commentando quanto successo stanotte. I carabinieri del comando provinciale di Varese e della compagnia di Busto Arsizio (Varese) sono al lavoro. Nessuna pista comunque al momento è esclusa, da quella di sciacallaggio da parte di ladri d'appartamento a quella di qualcuno interessato a possibili prove o documenti custoditi nell'abitazione.

Le indagini sulla strage, intanto, proseguono. La moglie dell'uomo si sarebbe rivolta a un avvocato per una consulenza sulla separazione, ma non è l'unica pista seguita dagli inquirenti, né la principale. Alessandro Maja dovrà spiegare le ragioni del suo folle gesto nel prossimo interrogatorio, forse già la prossima settimana. Alla base potrebbe esserci il terrore di perdere uno stile di vita, una sicurezza economica che, però, non pare fosse realmente in bilico.

Ma è questo che i familiari delle vittime avrebbero raccontato agli investigatori: negli ultimi mesi l'uomo avrebbe avuto paura di perdere denaro, avrebbe faticato a riprendere in mano lo stesso ritmo negli affari pre pandemia covid, con presunte costanti richieste di porre attenzione alle finanze di casa.